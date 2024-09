Autonomes Wiesn-Shuttle - unterwegs im "Reallabor München"

Autonomes Fahren auf dem Weg zur Wiesn und zurück: Münchner Wissenschaftler haben ein selbstfahrendes Shuttle entwickelt. Dieses vollautonome Versuchsfahrzeug soll eine Rundstrecke zwischen Oktoberfest und Hauptbahnhof befahren. Das Münchner Cluster für die Zukunft der Mobilität in Metropolregionen hat das Fahrzeug vorgestellt.

"Edgar" ist weiß-blau und vollgestopft mit Hightech

Heute und morgen können Wiesnbesucher das Shuttle ausprobieren. Vorsichtshalber fährt aber immer ein Sicherheitsfahrer mit, der jederzeit eingreifen kann. Rund um die Münchner Theresienwiese wird die Fahrt zu einer echten Herausforderung. Fahrradfahrer, Rikschas - und Fußgänger, manche von ihnen äußerst betrunken und deswegen auf Schlingerkurs unterwegs. Das Versuchsfahrzeug trägt den Namen "Edgar" und ist weiß-blau. Der Van hat Platz für drei Passagiere und steckt voller Technik: Kameras, Sensoren und KI sollen dafür sorgen, dass die Fahrt unfallfrei bleibt. Die Passagiere können auf Bildschirmen verfolgen, wie das autonome Fahrzeug das Geschehen auf der Straße analysiert. Das Fahrzeug fährt bei seiner Rundfahrt zwischen Wiesn und Hauptbahnhof höchstens 30 km/h, meistens jedoch nur 10 km/h.

Münchens OB nennt Automatisierung des Verkehrs die Zukunft

Eine der ersten Testpassagiere war Münchens Oberbürgermeister Dieter Reiter (SPD): "Ich habe jetzt in meiner kurzen Probefahrt gefühlte 50 Verkehrsverstöße von Radlfahrern, E-Scootern, Fußgängern, Autofahrern (...) erleben dürfen. Und das Fahrzeug hat perfekt reagiert. (...) Also es ist ein absolut ruhiges Gefühl und fährt extrem vorsichtig."

Die Automatisierung des Verkehrs sei die Zukunft, sagte Reiter mit Blick auf den Mangel an Busfahrerinnen und Fahrer. Die Stadt habe etwa Busse - "aber niemanden, der sie fährt".

Ohne Fahrer durch die Stadt: eine technische Herausforderung

TUM-Präsident Thomas Hofmann sagte, die Technik sei noch nicht ganz bis zu Ende ausgereift. Aber: "Mobilität entsteht da, wo sie auf die Straße geht."

Autonomes Fahren in städtischen Umgebungen, insbesondere mit vielen Fußgängern, gilt als besonders schwierig. Anders als beispielsweise auf der Autobahn, wo der Verkehr in relativ geregelten Bahnen verläuft, muss die Steuerung des Fahrzeugs auf eine ungleich höhere Menge an unerwarteten Ereignissen reagieren.

Mit Informationen von dpa