Autofahrerin verliert Kontrolle und fährt Mann vor Supermarkt an

Eine Autofahrerin hat am Samstagmorgen einen Mann auf einem Supermarkt-Parkplatz in Passau mit ihrem Wagen angefahren und dabei schwer verletzt. Die Fahrt endete direkt neben dem Eingang des Discounters. Hier krachte die Frau in die abgestellten Einkaufswagen. Das Metallgeländer um die Abstellfläche drückte sie um.

Angefahrener Mann schwebt in Lebensgefahr

Der 79-jährige angefahrene Mann schwebe in Lebensgefahr, sagte ein Sprecher der Passauer Polizei. Der Rettungsdienst brachte den Verletzten zur Behandlung in eine Klinik. Durch den Aufprall erlitt er schwere Verletzungen.

Unfallursache noch unklar

Die Autofahrerin blieb ersten Erkenntnissen zufolge unverletzt. Warum die 87 Jahre alte Frau am Samstagmorgen auf dem Parkplatz die Kontrolle über ihr Auto verloren hatte, ist noch nicht bekannt. Ein Gutachter soll den genauen Hergang klären.

Ebenfalls am Samstagmorgen war in Wolfsegg im Landkreis Regensburg eine Autofahrerin aus noch unklarer Ursache in den Eingang einer Bäckerei gekracht. Die sieben Personen, die sich im Laden aufgehalten hatten, blieben unverletzt.

