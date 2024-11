Schreck am Morgen: Auto kracht durch Eingangstüre von Bäckerei

02.11.2024, 13:36 Uhr Bildbeitrag

Schreckmoment am Samstagmorgen in einer Bäckerei im Landkreis Regensburg: Eine Autofahrerin fuhr in die Eingangstüre des Ladens. Fahrerin, Kunden und Personal blieben unverletzt.

Von Marcel Kehrer