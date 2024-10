Autobahn, Zug, Flieger - so voll wird's zum Herbstferien-Beginn

Für Bayern und Baden-Württemberg beginnen die Ferien - für Hessen, Nordrhein-Westfalen und Rheinland-Pfalz enden sie: Am Wochenende bis zum 27. Oktober könnte es deshalb voll werden auf den Autobahnen. Vor allem direkt am Freitag sollten Reisende mehr Zeit einplanen, empfiehlt Holger Bach vom ADAC Württemberg. Im vergangenen Jahr sei das der staureichste Tag der gesamten Ferienwoche gewesen.

Zu den voraussichtlich staureichsten Strecken zählt laut ADAC unter anderem die A7 Würzburg-Ulm-Füssen/Reutte, die A8 Karlsruhe-Stuttgart-München, die A9 München-Nürnberg und die A95/B2 München-Garmisch-Partenkirchen. Auch rund um die Landeshauptstadt könnten die Fahrbahnen voller sein.

Staus sind nicht das einzige Problem auf der Straße

Eng wird's außerdem durch zahlreiche Baustellen, vor allem in Österreich: Dort betroffen sind etwa die Tauern-, Fernpass-, Reschenpass-, Inntal-, Brenner-, Rheintal- und Gotthard-Route. Der Arlbergtunnel ist noch bis 22. November gesperrt; die Reschenpass-Route bis 19. Dezember zeitweise. Die Brennerautobahn ist im Bereich der Luegbrücke nur einspurig in beiden Fahrtrichtungen befahrbar.

Verlängerte Wartezeiten seien zudem aufgrund von Grenzkontrollen möglich.

Der ADAC Südbayern warnt auch: Regnerisches und nebeliges Herbstwetter, die anstehende Zeitumstellung und Wildwechsel könnten das Autofahren gefährlich machen. Was die Straßen in Bayern zudem füllen dürfte: Am Samstag ist in Österreich Nationalfeiertag - und erfahrungsgemäß kommen dann viele Menschen über die Grenze, um hier zu shoppen.

Baustellen bremsen Bahn aus

Die Deutsche Bahn rechnet ferienüblich mit mehr Fahrgästen und entsprechend einer höheren Auslastung. Wer Zug fährt, muss sich teils auf größere Einschränkungen einstellen - etwa in Franken. Hier wird die Bahnstrecke Nürnberg-Bamberg ausgebaut. Manche Abschnitte sind deshalb gesperrt.

ICE-Züge zwischen München beziehungsweise Nürnberg und Berlin werden über Würzburg umgeleitet. Die Fahrzeit verlängert sich dadurch laut Bahn um rund 100 Minuten. Außerdem fallen die IC-Verbindungen zwischen Nürnberg und Leipzig aus.

Ebenfalls wegen Bauarbeiten fahren in der gesamten bayerischen Herbstferien-Woche keine Züge zwischen Salzburg Hauptbahnhof und Freilassing.

Flughafen München hat sich auf Ferienbeginn vorbereitet

Am Flughafen München gilt ab dem letzten Oktober-Wochenende der neue Winterflugplan. Er erwartet zum Start der Herbstferien in Bayern einen reibungslosen Ablauf, sagte Bayerns Ministerpräsident Söder. Nach den massiven Wartezeiten Anfang Oktober hatte der Flughafen Besserung versprochen. Auf die Herbstferien sei man vorbereitet, betonte Airport-Chef Lammers jetzt wieder.

Ansonsten gibt's viele Möglichkeiten, entspannt in den Urlaub zu starten: Fachleute raten dazu, Zeitpuffer einzuplanen oder auch im Vorfeld online einzuchecken. Am Nürnberger Flughafen gibt es Gepäckautomaten, an denen Koffern selbst aufgegeben werden können. Um die Anreise zum Flughafen entspannter zu gestalten, können Parkplätze oft vorab gebucht werden - oder man nutzt Pendelbusse vom Bahnhof zum Airport wie etwa in Memmingen.

Auch in den Herbstferien selbst ist vermutlich viel los

Mitten in die Ferienwoche fällt Allerheiligen am 1. November. In diesem Jahr ist das ein Freitag, weshalb der ADAC vermutet, dass viele Menschen das verlängerte Wochenende für Kurzurlaube oder Ausflüge nutzen werden. "Durch den Anreiseverkehr wird hauptsächlich der Donnerstag, 31. Oktober, von Staus betroffen sein", prognostiziert Holger Bach. Am Feiertag selbst dürfte es wohl weniger Staus auf den Autobahnen geben als sonst, weil der Berufsverkehr schwächer ausfällt.

Übrigens: Wie in Bayern enden auch in Baden-Württemberg, Berlin, Brandenburg und Hamburg die Herbstferien am darauffolgenden Wochenende.