Atomkraftwerk Isar 2 soll am Samstag wieder ans Netz

Neustart am Wochenende: Ab Samstag soll das Kernkraftwerk Isar 2 in Essenbach wieder Strom produzieren. Sichtbar wird das an der typischen Wasserdampfwolke über dem Kühlturm. Grund für die Zwangspause waren Reparatur- und Wartungsarbeiten.