Antisemitische Hasspostings: Wohnungen in Bayern durchsucht

Im Rahmen eines bundesweiten Aktionstags gegen antisemitische Hasskriminalität im Internet sind Polizei und Justiz heute in Bayern gegen 19 Tatverdächtige vorgegangen, 18 Objekte wurden in dem Zusammenhang unter Federführung des bayerischen Landeskriminalamts durchsucht. Bundesweit gab es Razzien in fast allen Bundesländern. Das Bundeskriminalamt meldete mehr als 90 Ermittlungsverfahren, insgesamt 127 polizeilichen Maßnahmen und 50 durchsuchte Wohnungen. Zudem wurden zahlreiche Beschuldigte vernommen.

Bayerns Justizminister Georg Eisenreich (CSU) sagte: "Wer gegen Jüdinnen und Juden hetzt, zum Hass aufstachelt oder Straftaten billigt, greift zugleich unsere Grundwerte an." Volksverhetzung könne in schweren Fällen auch Freiheitsstrafen zur Folge haben. Der bayerische Innenminister Joachim Herrmann (CSU) ergänzte: "Jüdinnen und Juden sollen sich in Bayern sicher und zu Hause fühlen." Es sei wichtig, dass Antisemitismus-Betroffene umgehend die Polizei einschalten.

Drittel der Durchsuchungen in Großraum München

Die Generalstaatsanwaltschaft München wirft den sechs Frauen und 13 Männern im Alter zwischen 16 und 66 Jahren vor, in sozialen Netzwerken judenfeindliche Hassbotschaften verbreitet zu haben. Es bestünde der Verdacht der Volksverhetzung, der Verwendung von Kennzeichen verfassungswidriger und terroristischer Organisationen sowie der Beleidigung von Politikern. So habe beispielsweise ein Beschuldigter die Morde der Hamas gefeiert. Ein anderer soll nach einem Fernsehbericht gefordert haben, Homo- und Transsexuelle nach Auschwitz zu bringen. Einem weiteren Tatverdächtigen wird ein judenfeindlichen Post zu Anne Frank vorgeworfen. Die Beschuldigten wurden zu den Tatvorwürfen vernommen, Mobiltelefone und Laptops beschlagnahmt.

Ein Drittel der insgesamt 18 durchsuchten Objekte befand sich im Großraum München. Die Wohnung eines Tatverdächtigen in Niederbayern wurde nicht durchsucht, der Betroffene wurde laut Landeskriminalamt lediglich vernommen. Gegenstand der Ermittlungen sind diesmal insbesondere Verfahren mit Bezug zum Angriff der Terrororganisation Hamas auf Israel.

Faeser: Antisemitischen Hass im Netz nicht hinnehmen

"Wir müssen die Spirale aus Hass und Gewalt stoppen", sagte Bundesinnenministerin Nancy Faeser (SPD). "Hasskriminalität im Netz ist der Nährboden für Radikalisierung und Gewalt." Der Aktionstag sei "genau das harte Vorgehen, das wir brauchen: Wenn die Polizei vor der Tür steht, wird jedem Täter klar, dass Hasskriminalität Konsequenzen hat."

Faeser rief alle Bürgerinnen und Bürger dazu auf, antisemitischen Hass im Netz nicht hinzunehmen, sondern Hasspostings zu melden und Anzeige zu erstatten. "Auch im Netz gilt: Nie wieder ist jetzt."

11. Bundesweiter Aktionstag gegen Hasskriminalität

Es handelt sich bereits um den 11. nationalen Aktionstag gegen die Verfasserinnen und Verfasser von strafbaren Hasspostings im Internet. Diesmal lag der Schwerpunkt nach Angaben des federführenden Bundeskriminalamts auf antisemitische Straftaten. In Bayern war es der zweite Aktionstag dieser Art, der erste wurde im November 2023 durchgeführt. Damals waren Polizei und Justiz gegen 17 Beschuldigte vorgegangen. Die meisten dieser Verfahren sind nach Auskunft der Generalstaatsanwaltschaft abgeschlossen. Demnach wurden die Täter teilweise zu Geldstrafen in Höhe von mehreren tausend Euro verurteilt.

Anzahl antisemitischer Hasspostings hat sich mehr als vervierfacht

"Die polizeilich registrierten Fallzahlen von Hasspostings mit antisemitischer Gesinnung sind in den letzten Jahren erheblich angestiegen", berichtete das BKA. Die Zahlen hätten sich vom Jahr 2020 (368) bis ins Jahr 2023 (1.671) mehr als vervierfacht. Das liege auch daran, dass eine zentrale Meldestelle "das Dunkelfeld im Netz immer weiter aufhellt".

"Auch die insgesamt erfassten antisemitischen Straftaten sind deutlich gestiegen", teilte das BKA mit. Diese nahmen im Jahr 2023 im Vergleich zum Vorjahr um rund 96 Prozent zu. Im Zehnjahresvergleich ergibt sich ein Anstieg von rund 224 Prozent. Mehr als die Hälfte dieser Vorfälle wurde nach dem 7. Oktober 2023, dem Terrorangriff der Hamas auf Israel, registriert.

Der überwiegende Teil aller erfassten antisemitischen Straftaten wurde mit rund 59 Prozent dem rechten Spektrum zugeordnet. Die größten Steigerungen bei den antisemitischen Straftaten sind den Berichten zufolge jedoch in den Bereichen ausländische oder religiöse Ideologie zu verzeichnen.

Mit Informationen von dpa, KNA und AFP