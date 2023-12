Rebekka Markthaler hat das Volontariat beim Bayerischen Rundfunk absolviert und arbeitet seit 2022 als Fernseh-, Radio- und Online-Reporterin. Sie berichtet vorrangig über Themen in den Bereichen Landwirtschaft und Umwelt. Zuvor studierte sie Politik- und Kommunikationswissenschaft an der Ludwig-Maximilians-Universität in München und sammelte unter anderem bei der Deutschen Presseagentur, ProSiebenSat.1 und der Mediaschool Bayern praktische Erfahrungen.