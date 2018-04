Seite nicht gefunden [Fehler 404] BR.de - der Bayerische Rundfunk im Internet

Der Präsident des Zentralrates der Juden in Deutschland, Josef Schuster, hat enige Tage nach einem Angriff in Berlin vor dem Tragen der Kippa in deutschen Großstädten gewarnt. Er rate Einzelpersonen davon ab, "sich offen mit einer Kippa im großstädtischen Milieu in Deutschland zu zeigen", sagte Schuster dem RBB-Sender Radio Eins. Von Claudia Steiner [mehr - Nachrichten | zum Artikel: Nach Angriff in Berlin - Zentralrat rät Juden in der Großstadt vom Kippa-Tragen ab ]