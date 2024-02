Waldarbeit im Winter Holzrücken mit dem Pferd

Um Videos oder Audios abzuspielen, benötigen Sie einen Browser, der HTML5-Video abspielen kann oder eine aktuelle Version des kostenlosen Adobe Flash Players sowie aktiviertes JavaScript.

Die Wintermonate sind die traditionelle Zeit der Waldarbeit. Dann werden die Stämme eingesammelt, "gerückt", wie es in der Forstsprache heißt - meistens mit Maschinen, aber manchmal auch mit Pferden, was für Wald und Boden schonender ist. Einer der Wenigen, die das von der Pike an gelernt haben und heute noch praktizieren, ist Günter Drexel aus Gabelbach in den Westlichen Wäldern bei Augsburg.