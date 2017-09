Gäste und Gstanzl Stofferls Wellmusik

Nur auf BR Heimat: "Stofferls Wellmusik", jeden ersten Sonntag im Monat von 14.00 bis 15.00 Uhr. Christoph Well (Ex-Biermösl Blosn) präsentiert seine persönlichen Lieblingstitel: vom Landler bis zum Blues, vom Jodler bis zum Rap. Und der obligatorische Mozart für die Volksgesundheit darf auch nicht fehlen. Stofferl lädt sich jedesmal einen Studiogast ein, dem er 6 Fragen zur Volksmusik stellt und ihn spontan zum Mitsingen bzw. Musizeren bringt.

3. September 2017: Gast ist Helmut Scholz

Da auch der Well Stofferl mal Urlaub machen muss, wiederholen wir heute eine Aufzeichnung vom September 2012. Thematisch und musikalisch hat er sich die Wildschützen in Bayern vorgenommen, sein Studiogast war Helmut Scholz, Systemingenieur in der BR-Abteilung "Mediensystem", wo er sich um die zentrale Audio- und Videotechnik kümmert. Daneben ist Scholz ein leidenschaftlicher Zitherspieler (Gruppe Saitentanz) und ehrenamtlicher Mitarbeiter beim Obb. Volksmusikarchiv in Bruckmühl.

Zur Person

Christoph Well, genannt Stofferl, der vermutlich größte Schelm der bekannten Musikerfamilie, wurde am 3. Dezember 1959 in Günzlhofen als 14. von 15 Kindern geboren. Er studierte Trompete, war Solotrompeter bei den Münchner Philharmonikern und wurde später Konzertharfenist.

Nachdem sich die bekannte Biermösl Blosn 2011 aufgelöst hat, geht Stofferl Well eigene Wege:

Mit seinen Brüdern Michael und Karli ist er als "Well Brüder aus dem Biermoos" musikalisch unterwegs, als "Well-Buam" spielt Stofferl mit weiteren Geschwistern, Kindern und Freunden zum Tanz auf und besonders gern liest er Mozarts Briefe an seine Cousine Maria Anna Thekla Mozart, das "Bäsle", musikalisch umrahmt mit Mozarts Flötenquartetten vom Bäsle-Quartett.

Nach dem erfolgreichen Programm "Fein sein beinander bleibn" (mit ihren Wellküren-Schwestern sowie der kürzlich verstorbenen 95-jährigen Mutter) sind die Well-Brüder mit Gerhard Polt seit 7. Februar 2015 mit der neuen Produktion "Ekzem Homo" an den Münchner Kammerspielen zu sehen.

Zur Sendung

Darüber hinaus hat Stofferl Well nun auch Zeit und Lust, jeden Monat einmal für den Bayerischen Rundfunk auf BR Heimat zu moderieren - in Gstanzlform natürlich!

An jedem ersten Sonntag im Monat präsentiert er seine persönlichen Lieblingstitel: vom Landler (der Stoiber Buam) bis zum Couplet (des Kraudn Sepp) und vom bayerischen Hip Hop bis zur schwedischen Folkgruppe Triakel. Also vom Landler bis zum Blues.

Dass er dafür die nötigen Ideen und ein breites Musikwissen mitbringt, kann vorausgesetzt werden.

Natürlich muss immer auch ein Stück seines Lieblingskomponisten Wolfgang Amadeus Mozart dabei sein. Stofferls Gesundheitstipp: Mozart hören ist wichtig für die Volksgesundheit!

Außerdem lädt sich Well jedesmal einen ganz besonderen Studiogast ein, dem er sechs Fragen zur Volksmusik stellt. Mit dabei waren u.a. schon Ringsgwandl, Stefan Dettl (LaBrassBanda), Sepp Eibl, Alt-BR-Intendant Dr. Thomas Gruber und natürlich Gerhard Polt.

(Volx-)Musik mit X: Tradimix Dahinter stehen experimentierfreudige Musikantinnen und Musikanten, die traditionelle bayerische Volksmusik mögen, sie aber lustvoll NEU an- und verpacken. Sie spielen im wahrsten Sinn des Wortes mit der Tradition, mischen (mixen) Volksmusik mit internationalen Klängen unterschiedlichster Stilrichtungen, geben ihr neue Impulse und entwickeln sie nach ihrem Geschmack weiter. Beeinflusst durch die globalisierte Medienwelt wird die Zither elektronisch verstärkt, Percussion eingesetzt und Zwiefache auf einer spanischen Flamenco-Gitarre intoniert. Alte Lieder bekommen neue zeitgemäßere Texte, und der regionale Dialekt feiert fröhlich Urständ.



Seit den späten 1970er-Jahren entstehen immer wieder Musik- und Gesangsgruppen, die Tradition und Moderne gleichermaßen lieben, die aber auch die Folkmusik anderer Völker schätzen. So entsteht ein (volks)musikalischer Stilmix, den die gut ausgebildeten Musikerinnen und Musiker selbst kreieren. Als Wegbereiter gelten u.a. die Fraunhofer Saitenmusik und die Biermösl Blosn, Fredl Fesl, Haindling und Hubert von Goisern.



Diese Musik ist schwer in Schubladen zu stecken. Tradimixfreunde haben sowohl eine Vorliebe fürs Regionale als auch fürs Individuelle und Spezielle. Ihnen gefällt die Mixtur aus traditioneller Volksmusik und neuen Ideen, für sie ist das kein Widerspruch sondern eine notwendige und zeitgemäße Ergänzung.



Diese Aufnahmen des Bayerischen Rundfunks stammen überwiegend aus den Jahren 2004 bis 2007 und stammen von Flez orange, Luz amoi, den Swingboarischen, den Schwäbischen Wirtshausmusikanten, der Allgäuer Bauernmusik und Xylophonmusik, vom Max Seefelder Quintett, von Unterland und Augnstern, dem Ensemble Saitentanz, Hans Wax sowie Arthur Dittlmann und Peter Holzapfl.



Die CD ist im BR-Shop für 12,95 Euro erhältlich.