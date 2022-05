Teilnahmebedingungen Teilnahmebedingungen für die "BR-Radltour"

Teilnahmebedingungen für die „BR-Radltour“

Mit der Teilnahme an der „BR-Radltour“ (30.07.2022-05.08.2022; für Teilnehmer, die mit den Sonderzügen abreisen, gilt der 06.08.2022 als Endtermin) erkläre ich unwiderruflich meine Einwilligung dazu, dass mein Bild und meine Stimme für Fotografien, Live-Übertragungen, Sendungen und/oder Aufzeichnungen von Bild und/oder Ton, die vom BR oder von autorisierten Dritten (wie insbesondere arte, 3sat, phoenix, WDR, SWR, NDR etc.) in Zusammenhang mit der Veranstaltung erstellt werden, unentgeltlich für alle linearen und digitalen (Online-)Medien Verwendung finden dürfen. Dies gilt auch für Werbe- und Imagezwecke des BR und der Landesrundfunkanstalten der ARD.