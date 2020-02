f.re.e Der BR auf der Freizeitmesse

● Im Rahmen der Magazine 'Freizeit' und 'Bergauf-Bergab' sind Michael Düchs und Max Schmidt zu Gast | Freitag, 21. Februar

● Michael Sporer stellt die Sendung 'Wir in Bayern' vor. Zusammen mit Wanderexpertin Nina Schlesener, Spitzenkoch Alfred Fahr und Südtirol-Experte Andreas Modery will er für einen unterhaltsamen Nachmittag sorgen | Samstag, 22. Februar

● Dahoam is Dahoam-Schauspieler Harry Blank (alias Automechaniker Mike Preissinger) lässt die Zuschauer an seinen Reiseerfahrungen teilnehmen | Sonntag, 23. Februar