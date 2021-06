Vergütung nach Gutsherrenart? Die Gefahr neuer Leibeigenschaft durch YouTube et al.

Sie nennen sich "Service-Provider" und treten an, die Wertschöpfungskette bei der Musiknutzung zu revolutionieren: weltweit agierende Mediengiganten.

Es gibt allerdings begründete Befürchtungen, dass die Rolle und Wertschätzung der Musikautoren dabei in finsterste Zeiten zurückfällt, als Urheberschutz noch ein Fremdwort war. Die Diskussion mit Fachleuten, darunter Vertreter der GEMA, geht der Frage nach, wie wieder Augenhöhe bei den Verhandlungen um Nutzung und Vergütung hergestellt werden kann. Wahrung und Ausweitung des Urheberschutzes ist oberstes Gebot der GEMA. Erst recht in Zeiten des Internets.

Expertin für Urheberrecht

Als juristische Referentin ist Christine Heisler beim Bayerischen Rundfunk Expertin für Rechtekoordination und Urheberrecht. Die 1974 geborene Aachenerin studierte von 1993 bis 1998 Rechtswissenschaften an der Universität Köln mit dem Wahlfach Zivilrecht. 1995 absolvierte sie zudem ein Praktikum am deutschen Generalkonsulat in Seattle, USA. Nach dem ersten Staatsexamen arbeitete Christine Heisler von 1999 bis 2001 als Referendarin beim einem Medienunternehmen in München. Das 2. Juristische Staatsexamen schloss sie 2001 ab. In der Juristischen Direktion des Bayerischen Rundfunks begleitet sie u. a. strategische Entscheidungen und übernimmt die Moderation zur Konfliktlösung. Außerdem ist Christine Heisler für die rechtliche Beratung und Stellungnahme zu Telepool-, sowie Film- und Fernsehförderungsverträgen zuständig.

Medienrechtler

Dr. Matthias Lausen ist Spezialist für Urheber- und Medienrecht, ein Fachgebiet, das er auch mit seiner 1995 gegründeten Anwaltssozietät Lausen Rechtsanwälte vertritt. Während seines Studiums der Rechtswissenschaften in Mannheim und München arbeitete er von 1989 bis 1991 als wissenschaftlicher Assistent der Stiftung Wissenschaft und Politik in München. Sein Promotionsthema: die Schutzfähigkeit von Fernsehshow-Formaten. Zu Dr. Matthias Lausens umfangreichen Tätigkeiten gehört auch seit 1994 die Geschäftsführung des Instituts für Urheber- und Medienrecht in München. In Kooperation mit der Akademie des Deutschen Buchhandels konzipiert und hält er medienrechtliche Fachseminare. Seit 2006 arbeitet Dr. Matthias Lausen als Dozent des Lehrgangs zum Fachanwalt für Urheber- und Medienrecht in München. Zuvor, von 2003 bis 2011, war er Lehrbeauftragter für Medienrecht an der Ludwig-Maximilians-Universität München.

Vielseitigkeit ist Trumpf

Markus Lehmann-Horn ist nicht nur Filmkomponist, sondern auch Dozent für Musikelektronik und elektronische Komposition an der Hochschule für Musik und Theater in München. Der 1977 geborene Münchner, der schon als Schüler mit verschiedenen Bands zusammenarbeitete, blickt auf eine vielseitige musikalische Ausbildung zurück: Unterricht in Klavier, Gitarre und Komposition. Nach dem Abitur stieg er als Arrangeur und Studiomusiker in die Musikszene ein, seit 2000 arbeitet er zusätzlich als freier Komponist für Filmmusik sowie Werbung und liefert darüber hinaus Kompositionen für Bühne und Phono-Industrie. Von 2003 bis 2007 studierte Markus Lehmann-Horn außerdem das Fach „Komposition für Film und Fernsehen“ an der Hochschule für Musik und Theater München, das er mit dem Diplom abschloss. 2007 besuchte er die Meisterklasse Komposition bei Heinz Winbeck in Würzburg. Für seine Soundtracks erhielt Markus Lehmann-Horn verschiedene Auszeichnungen und Preise. Zuletzt komponierte er die Musik zum Doku-Drama "Wettlauf zum Südpol", zu den BR-Produktionen "Die Hummel" und "Ruf der Geckos" sowie zum Dokumentarfilm "Mit den Waffen der Hanse".

Der singende Rebell

Musiker, Liedermacher, Komponist, Schauspieler, Autor – auf Konstantin Wecker (*1947 in München) und seine preisgekrönten Werke treffen viele Beschreibungen zu. Seit über 40 Jahren steht er auf der Bühne und gibt noch heute bis zu 140 Konzerte im Jahr. Sein Talent – er lernt schon früh Klavier, Geige und Gitarre – bringt ihm den Ruf eines Wunderkindes ein. Mit dem Album "Genug ist nicht genug" gelang ihm in den 70er-Jahren der Durchbruch. Es folgen zahlreiche Tourneen und Konzerte, auch gemeinsam mit Joan Baez und Bettina Wegner, seit 2010/11 auch mit Hannes Wader. "Wut und Zärtlichkeit" heißt sein aktuelles Programm. Konstantin Wecker engagiert sich politisch und sozial, gilt als singender Rebell und versteht es, seine Wut über Ungerechtigkeiten in Verse zu fassen. Mit einer Spannweite vom feinsinnigen Poeten bis zum deftigen Vollblutmusiker. Er schrieb Musicals, darunter das "Hundertwasser Musical" und Filmmusik u.a. zu "Die weiße Rose", "Kir Royal", "Schtonk", "Dr. Schwarz & Dr. Martin" und "Gipfelsturm". Außerdem ist er Autor mehrerer Bücher wie "Die Kunst des Scheiterns" und "Meine rebellischen Freunde".

Arzt und Künstler

Dr. Ralf Weigand (*1959 in München) ist nicht nur künstlerisch tätig, sondern übernimmt auch leitende Funktionen: Vorsitzender des Landesverbands Bayern des Deutschen Komponistenverbandes (DKV) und seit 2003 Mitglied im Aufsichtsrat der GEMA. Er studierte Klavier und Komposition bei Larry Porter, ließ sich aber auch zum Mediziner ausbilden. 1987/88 arbeitete er nach Approbation und Promotion als Arzt an der Universitätsklinik München. 1989 fiel endgültig die Entscheidung für die künstlerische Laufbahn. Seitdem ist Dr. Ralf Weigand ausschließlich als Komponist und Produzent tätig und schuf zahlreiche Musiken für TV, Radio und Werbung. Außerdem verzeichnete er Charterfolge u. a. mit "Sportfreunde Stiller", "Such A Surge", "Mike Oldfield", "Die Schweisser", "Megaherz", "Lovebugs", "Gil", "Bananafishbones", "Wunder".

Chefradakteur und Volljurist

Filmexperte und Buchautor Ulrich Höcherl (*1957) ist Chefredakteur der Branchenzeitschrift Blickpunkt:Film. Darüber hinaus ist der Volljurist leitender Chefredakteur und stellvertretender Geschäftsführer des Fachverlags G+J Entertainment Media in München. In dieser Funktion ist Ulrich Höcherl verantwortlich für alle Fach- und Publikumszeitschriften des Verlags im Bereich Kino/Film, DVD/Video, Musik und Games sowie für die Inhalte ihrer Onlineportale. Und als Chefredakteur ist er außerdem für die Branchenzeitschrift "VideoMarkt", das Fachinformationsportal "mediabiz.de", das Publikumsmagazin "Treffpunkt Kino" sowie die Entertainment-Websites "kino.de" und "video.de" zuständig.

