Tag der Filmmusik Das war filmtonart 2012

Für Fans der Filmmusik gab es am 29. Juni nur ein Ziel: das Funkhaus des BR in München. Zum vierten Mal lud der Bayerische Rundfunk zu filmtonart ein - eine der wichtigsten Plattformen zum Thema Filmmusik in Deutschland. Unter den Gästen: Giorgio Moroder und Sir Peter Jonas.