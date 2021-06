Tracks zum Sound Wie kommt der Musiker zum Film?

Erst Partys, dann eigenes Plattenlabel

Filmmusiker mit Stipendium

Musiker aus Leidenschaft

Kreatives Energiebündel

Schon vor ihrem Studium an der Hochschule für Fernsehen und Film in München sammelte die Deutsch-Amerikanerin Janna Ji Wonders praktische Erfahrungen beim Film. Großgeworden in einem Hippie-Dorf in Kalifornien und am Walchensee in Bayern, bekam sie nach dem Abitur Kontakt zur Filmbranche und übernahm verschiedene Jobs: Praktika bei Münchner Filmproduktionen, Cutterin, Teilnahme am "Berlinale Talent Campus" und Assistenz bei Volker Koepp für seinem Film "Dieses Jahr in Chernowitz" in New York. Neben ihrem Studium der Dokumentarfilmregie arbeitet Janna Ji Wonders als freie Regisseurin, Textdichterin und Sängerin. 2012 veröffentlichte sie ihr Debütalbum "Immer & Überall" mit ihrer Band YA-HA! und tourte durch Deutschland. Diese Liebe zur Musik prägt nicht zuletzt ihre Arbeit als Filmemacherin. So realisierte sie während ihres Studiums 16 Musikvideos. Ihre Dokumentarfilme "Bling Bling" über die GangstaRap-Szene in Los Angeles und "Kinder der Schlafviertel" über Punks in Moskauer Vorstädten liefen bereits erfolgreich auf internationalen Festivals und wurden mehrfach ausgezeichnet. Janna Ji Wonders Abschlussfilm an der HFF trägt den Titel "I Remember"; parallel dazu entwickelt sie das Drehbuch zu ihrem Debütfilm "Bavarian Mountain Girls" (AT).