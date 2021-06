Der Herr der Filmhits Harold Faltermeyer im Gespräch mit Fritz Egner

Jets im Tiefflug, Tom Cruise mit Fliegerjacke und Sonnebrille, atemberaubende Flugszenen in den Wolken – und über allem das wohl berühmteste E-Gitarrenthema der Filmmusikgeschichte. Harold Faltermeyers erster großer Hit "Top Gun" war natürlich das Thema im Gespräch mit Bayern3-Legende Fritz Egner. Faltermeyer zeichnete in unterhaltsamen Episoden seinen Weg von München nach Hollywood nach, berichtete von der zehrenden Arbeit mit den perfektionistischen Top-Gun-Produzenten Jerry Bruckheimer und Don Simpson an ihrer Vision von "Rock’n’Roll in the Sky", wie Billy Idol bei der Auswahl des perfekten Titelthemas half und am Ende sogar seinen Leadgitarristen Steve Stevens beisteuerte sowie von Tom Cruises erlösendem "Wow" als ihm das fertige Thema aus den Studiolautsprechern entgegendröhnte.