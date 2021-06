Marcel Barsotti & Florian David Fitz Wie klingt Filmmusik, wenn die Welt untergeht?

"Das Schwierige an der Arbeit zwischen Regisseur und Komponist ist, zu erreichen, dass beide die gleiche emotionale Sprache sprechen." Marcel Barsotti

In bester Laune zeigten sich Regisseur Florian David Fitz und Komponist Marcel Barsotti im Panel "Wie klingt Filmmusik, wenn die Welt untergeht?". Viel gelacht wurde auf der Bühne des komplett besetzten Studio 2, wo sich Barsotti in halb gespielter Agonie an die manchmal "schwierige" Arbeit an den Film "Jesus liebt mich" mit dem musikalisch ausgebildeten Regisseur erinnerte, der in der Lage sei, "das Haar in der Suppe zu hören" und der noch bis kurz vor der Orchesterproduktion mit dem Bratislava Symphony Orchestra detaillierte Änderungswünsche formuliert hatte. Fitz erzählte seinerseits von der Suche nach einem Komponisten, der dem umfangreichen Genremix des Films gewachsen war – Barsotti habe das Team innerhalb kürzester Zeit von seiner Vertonung der Apokalypse überzeugen können. "Musikalisch auf die Kacke hauen und den Herrn der Ringe auspacken", wie Fitz das Anforderungsprofil umschrieb.

Er lobte gleichzeitig Barsottis Qualitäten als Melodiker, die ein Gegengewicht zum aktuellen Trend im Deutschen Film zu abstrakterer Musik bildeten. Marcel Barsotti habe mit seiner Musik geholfen, den Film zu strukturieren und eine Verbindung zu schaffen zwischen Drama-, Komödien- und Actionelementen des Films. Für die Zuschauer hatten die Protagonisten einige Filmausschnitte vorbereitet.

Am Ende gab es noch reichlich Autogramme von Florian David Fitz für die Fans, die am Bühnenabgang auf den Frauenschwarm warteten. Marcel Barsotti konnte dagegen vergleichsweise ungehindert das Studio verlassen. Da zeigte er sich einmal mehr, der Unterschied zwischen Filmkomponist und Filmschauspieler ...

Soundtrack am liebsten mit ethnischen Instrumenten

Der vielfach ausgezeichnete Filmkomponist Marcel Barsotti (*1963 in Luzern) erhielt eine umfassende musikalische Ausbildung für sein Handwerk. So studierte er nach einer Komponistenausbildung beim renommierten Dirigenten George Byrd am Richard-Strauss-Konservatorium in München Komposition, Klavier und Klarinette. Darüber hinaus absolvierte er eine popmusikalische Ausbildung bei Grammy-Preisträger Harold Faltermeyer. Neben über 60 Filmprojekten, 17 Soundtrack-Veröffentlichungen und diversen Soundtracks engagiert sich Marcel Barsotti auch für Musikfestivals und Filmakademien. Außerdem gibt er mittlerweile selber europaweit Seminare und Workshops für Filmmusik. Gern verwendet Marcel Barsotti ethnische Instrumente – 2002 veröffentlichte er die erste umfassende CD-Rom Enzyklopädie "Ethno World" für ethnische Instrumente, die sogar weltweit von renommierten Filmkomponisten und Musikern eingesetzt wird. Für seine Musik erhielt er zahlreiche Auszeichnungen, darunter der Preis der Deutschen Schallplattenkritik für "Die Päpstin". Marcel Barsotti arbeitet mit namhaften Regisseuren und Produzenten wie Sönke Wortmann, Anno Saul, Charlotte Link und Luc-Besson-Produktion zusammen. Derzeit bereitet er die Musik zum englischen Horrorfilm "The Power" von Paul Hills vor.

Florian David Fitz: Ein Multitasking-Künstler

In "Jesus liebt mich" verwirklicht sich Florian David Fitz nicht nur als Drehbuchautor und Hauptdarsteller, sondern erstmals auch als Regisseur. Schauspiel und Musik studierte der gebürtige Münchner (*1974) nach seinem Abitur am renommierten Boston Conservatory (1994-1998). Mit dem Musical "Rocky Horror Show" tourte er anschließend durch Europa, und seit dem Jahr 2000 ist Florian David Fitz auch auf dem Bildschirm zu sehen. Mit der TV-Komödie "Meine verrückte türkische Hochzeit" begeisterte er nicht nur das Publikum, sondern gewann 2007 auch den Adolf-Grimme-Preis. Und Fitz' Bekanntheitsgrad stieg weiter: vor allem mit seiner Rolle als Macho-Arzt Marc Meier in der Serie "Doctor’s Diary" (2007-2010), die u. a. mit dem Deutschen Comedypreis und Adolf-Grimme-Preis ausgezeichnet wurde. Seine Erfolgswelle hält weiter an, auch im Kino mit der Komödie "Männerherzen" (2009) neben Til Schweiger und Christian Ulmen. Als eine der erfolgreichsten deutschen Filmproduktionen gilt sein tragikomisches Road Movie "vincent will meer" von 2010, für das er erstmals das Drehbuch schrieb und zugleich die Hauptrolle des am Tourette-Syndrom erkrankten Vincent übernahm. Für seine Darstellung gab’s den Bambi und den Deutschen Filmpreis sowie den Bayerischen Filmpreis für sein Drehbuch. Ein weiteres Groß-Projekt: die Verfilmung des historischen Romans "Die Vermessung der Welt", die im vergangenen Herbst in die Kinos kam. Unter der Regie von Detlev Buck verkörperte Fitz den Mathematiker Carl Friedrich Gauß.

Seine Welt ist das Kino

Auch wenn er ursprünglich mal Architekt werden wollte – seine Welt ist eindeutig das Kino: Markus Aicher (*1963), Redaktionsleiter Kino im BR-Hörfunk. Schon seit 1990 arbeitet er für den Bayerischen Rundfunk und Bayern 3, zuvor hatte er Politische Wissenschaften, Soziologie und Recht an der Ludwig-Maximilians-Universität in München studiert. Seit 1994 ist Markus Aicher für alles rund um Film und Kino in Bayern 3 verantwortlich. So koordiniert er u. a. die Bayern 3-Kinopremiere, die Oscar-Berichterstattung sowie die Publikumspreise beim Bayerischen Filmpreis und beim FILMFEST MÜNCHEN. Zuvor hatte Filmexperte Aicher beinahe alle Stationen beim BR durchlaufen: Er war Reporter und Redakteur, berichtete live aus dem Ü-Wagen und war Chef vom Dienst. Er übernahm Moderationen in Bayern 2 und B5 aktuell und gehörte zur Redaktion Film & Teleclub im Bayerischen Fernsehen.

Gäste Marcel Barsotti | Filmkomponist



Florian David Fitz | Schauspieler • Drehbuchautor • Regisseur