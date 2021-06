Wertschöpfungskette Musik im Film Einprägsame Titelsongs mit Hitgarantie

Wer Celine Dions "My Heart Will Go On" hört, hat unweigerlich Leonardo di Caprio und Kate Winslet vor Augen. Film und Musik bilden eine perfekte Einheit und waren Welterfolge. Auch die Titelsongs der Filme von Produzent und Schauspieler Till Schweiger finden regelmäßig ihren Weg in die Charts. Anhand von "Keinohrhasen", "Zweiohrküken" und "Kokowääh" erläutert Filmproduzent Tom Zickler, welche Rolle Musik in der Wertschöpfungskette Film und bei der Vermarktung spielt.