BR-Radltour 2012 Starke Strecke, "wilde" Party

Auf geht's zur "Wilde" Party

Das Lockern der Muskeln übernahm am Abend Kim Wilde. Mit ihrem Song "Kids in America" startete sie 1981 ihre Erfolgsgeschichte und wurde zur umschwärmten Pop-Prinzessin. Mit 30 wagte sie einen Neustart als Autorin, Moderatorin und Mutter. Das Comeback gelang ihr mit 40. Mittlerweile ist Kim Wilde 30 Jahre im Geschäft und hat elf Alben und dreißig Singles produziert. Wenn sie jetzt mit der "Snapshots & Greatest Hits – Tour 2012" auf der Bühne steht, nimmt sie die Fans mit ihren Singel-Hits - "Kids In America", "Chequered Love", "Cambodia", oder die Supremes Interpretation "You Keep Me Hanging On", auf eine rasante Reise durch ihre musikalische Vergangenheit.