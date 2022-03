BR-Radltour 2012 Extreme Ausdauer und Sitzfleisch waren gefragt

Dienstag, 07. August 2012, 18:00 Uhr Veranstaltungsort: Straubing / Theresienplatz Programm: Warmup: mit den "Cagey Strings"

Topact: "Paul Carrack"

Disko bis 24 Uhr: mit Roman Roell und Tom Glas

Eintritt: kostenlos

Die Strecke von Pocking nach Straubing war von der Länge her die Königsetappe der Tour. 102 Kilometer verbrachten die Radler und Radlerinnen am Dienstag auf ihrem Zweirad. Vor der Mittagspause im Kloster Aldersbach war zudem noch ein heftiger Berg zu bewältigen. Nach dem hart verdienten Mittagessen und vielleicht einem Besuch in der "schönsten Marienkirche Bayerns", ging es dann extrem flach bis zum Zieleinlauf in Straubing.

The Voice of "Mike and the Mechanics"