BR-Musikerinnen und -Musiker in der Pandemie Wie sich Musik auf Abstand anfühlt

"Im Laufe des vergangenen Jahres haben wir uns an Vieles gewöhnt, das uns zunächst abwegig erschien. Masketragen, Virologen-Podcasts anhören, Aushilfslehrer für unsere Kinder spielen … Und Abstand halten! Was privat schon sehr schwer fällt, bringt uns als Orchester erst recht an Grenzen.

Als wir im Juni letzten Jahres nach langer Zwangspause wieder zumindest in kleiner Besetzung zusammenkommen durften, füllten wir mit zwölf Bläsern und einem Kontrabass fast das gesamte große BR-Studio aus. Aufeinander reagieren, Klangmischung, Intonation und rhythmisches Zusammenspiel waren dadurch extrem schwierig. Dank der BR-Aerosolstudie, an der auch Symphonieorchester und Chor beteiligt waren, konnten die Abstände inzwischen etwas reduziert werden, eine große Einschränkung für unsere Arbeit stellen sie nach wie vor dar.

Kleine Orchesterbesetzungen, Kammermusik und neue Formate wie die 'Watch this Space'-Reihe sind also das Gebot der Stunde. Und Flexibilität: Veränderte Einreisebestimmungen machen Umbesetzungen bei Solistinnen und Solisten, Dirigentinnen und Dirigenten nötig, diese ziehen wiederum Programm- und Probenplanänderungen nach sich. Auch wann wieder mit Publikum gerechnet werden darf, ist schwer abzusehen. Davon abhängig ist das Zustandekommen einiger Projekte und, wie viele Konzerte wir wöchentlich spielen. Für unser Management und für Familien ohne verlässliche Kinderbetreuung durch Schulen und Kitas, eine große Herausforderung.

Trotz all dieser Schwierigkeiten sind wir froh, in diesen Zeiten überhaupt als Musiker arbeiten zu dürfen – anders als viele freischaffende Kolleginnen und Kollegen, die um ihre Existenz bangen müssen. Über Hörfunk und Livestream erreichen wir auch jetzt ein großes Publikum. Und so sehr wir uns dieses im Saal zurückwünschen – die 'Geisterkonzerte' haben eine sehr besondere, vielleicht intimere Atmosphäre. Vor leerem Saal zu spielen, aber zu wissen, dass die Musik ausgestrahlt wird und da draußen viele Menschen erreichen und berühren wird, empfinde ich als sehr tröstlich in diesen schwierigen Zeiten."