Das BAYERN 3 Volksfest @ Home Großer Spaß im kleinen Kreis

Egal ob im Garten, auf dem Balkon oder im Hof - gefeiert wird überall. Seit 11. Juni bekommen immer freitags und samstags eine Gewinnerin oder ein Gewinner und neun Gäste ein kleines Volksfest nach Hause "geliefert". Mit dabei: ein Food-Truck, der alle Teilnehmerinnen und Teilnehmer mit einer deftigen Brotzeit mit Lebensmittel aus geprüfter Qualität Bayerns verwöhnt. Um das Ganze perfekt zu machen, versorgen die lokalen Brauereien die Feiernden mit frischem, handwerklich gebrautem Festbier. Noch bis Anfang Oktober ist das mobile Volksfest-Einsatzkommando von BAYERN 3 im ganzen Freistaat unterwegs.

Mehr zu der Aktion hier im Interview mit BAYERN 3-Marketingchef Philipp Kurz und Projektleiterin Verena Dürnholzner aus dem Marketing-Team:

Wie ist die Idee für die Aktion entstanden?

Bier zapfen für das BAYERN 3 @ Home Volksfest

Philipp Kurz: Nachdem es sich bereits im Frühling abzeichnete, dass unsere jährlichen Veranstaltungen wie das Partyschiff oder das Dorffest ausfallen werden, standen wir vor einer großen Herausforderung: gerade jetzt wollen wir einerseits unseren Fans ein Gefühl von "Normalität" geben und andererseits den Kontakt, den wir durch unsere Veranstaltungen bekommen, nicht verlieren. Also am Publikum dranbleiben und unserer Community positive Erlebnisse bieten. Aus unserer Community wissen wir, dass auch bei unserer jungen Zielgruppe Volksfeste im weitesten Sinne überall in Bayern zum Lebensgefühl dazugehören. Genau diese Befindlichkeit zu bedienen, ist uns nun zusammen mit dem Bayerischen Brauerbund und dem Bayerischen Landwirtschaftsministerium und der Aktion BAYERN 3 Volksfest @ Home gelungen.

Wie bereitet ihr euch auf die Aktion vor? Und was ist neu im Vergleich zu vergangenen Veranstaltungen?

Verena Dürnholzner: Es ist nicht ganz einfach so eine Aktion mit all den Sicherheitsauflagen zu stemmen … Gerade die Hygiene- und Abstandsregelungen sind natürlich ein Thema. Unsere 10-Personen-Regelung ist eine gute Maßgabe. Mit dabei sind in den meisten Fällen die Familie der Gewinnerinnen oder des Gewinners und die engsten Freunde. Also insgesamt nicht mehr als 10 Personen. Wenn Kandidatinnen und Kandidaten im Lostopf landen, müssen sie on air "nur" noch einen Volksfest-Hit singen. Wenn sie das geschafft haben, kontaktiere ich die Gewinnerin oder den Gewinner und mache mit ihnen die Rahmenbedingungen, Hygiene- und Abstandsregelungen aus, und dann kann auch schon gefeiert werden. Die Gärten der Teilnehmerinnen und Teilnehmer sind auch meistens so groß, dass die Abstandsregelungen prima eingehalten werden können. Das klären wir wie gesagt im Vorfeld auch ab, damit es keine Probleme gibt. Und zum Glück hat das Wetter bisher immer sehr gut mitgespielt.

Was macht das Volksfest @ Home so besonders?

... gereicht werden Produkte aus der Region.

Verena Dürnholzner: Jetzt, da wir uns hauptsächlich zu Hause aufhalten, ist es sehr schön mal wieder raus zu kommen und, wie immer bei unseren Veranstaltungen, unglaublich zu sehen, wie sich die Leute freuen und was wir mit BAYERN 3 für eine Wirkung auf unsere Fans haben. Das bekommt man im Büro einfach nicht so mit, egal ob im Funkhaus oder im Homeoffice.

Eine echte Besonderheit ist auch die Regionalität dieser Aktion. Damit meine ich nicht nur, dass wir in wirklich allen Regionen in Bayern unterwegs sind, sondern auch, dass wir die Gewinner jeweils vor Ort mit regionalen Produkten verwöhnen können.

Wie ist die Stimmung vor Ort?

Verena Dürnholzner: Die Gewinnerinnen/Gewinner und Teilnehmerinnen/Teilnehmer freuen sich wirklich sehr und die Stimmung vor Ort ist einfach immer toll. Die Leute holen ihre Tracht aus dem Kleiderschrank und sind richtig gut drauf. Da kommt schnell die perfekte Stimmung auf. Natürlich ist es kein Ersatz zu den tatsächlichen Volksfesten, aber wenigstens ein kleiner Trost. Ich habe fast den Eindruck, wir können den BAYERN 3 Fans mit dieser Aktion auch jedes Mal das Gefühl geben, es gäbe einfach kein Corona. Zumindest für einen Abend.

Welche Highlights gab es bisher?

War mit dabei: die Bayerische Bierkönigin Vroni Ettstaller (re.) bei Gewinnerin Rebecca

Verena Dürnholzner: Der Gewinner aus Rothenburg ob der Tauber hatte eine originale, alte Skigondel im Garten. Ausgebaut mit Bar und Diskobeleuchtung, also definitiv sehr sehenswert. Und auch die bayerische Bierkönigin, die an zwei Abenden mit dabei war, war super. An einem Abend hat es sich auch der Festwirt des ausgefallenen Volksfestes nicht nehmen lassen, beim Bieranstich mit dabei zu sein. Und allein die Freude der Gäste zu sehen, ist jedes Mal wieder ein Highlight.

Gibt es eine Prognose für künftige Veranstaltungen?

Philipp Kurz: Wir hoffen sehr, dass wir Stück für Stück - sobald es die gesundheitlichen Rahmenbedingungen zulassen - wieder zu mehr Normalität zurückkehren können und auch etablierte Formate wieder am Start sind. Allerdings wollen wir nicht 1:1 da andocken, wo wir im März mit Aktionen und Events aufgehört haben. Jetzt schon machen wir uns intensiv Gedanken darüber, wie künftig Veranstaltungen etwas anders als bislang ablaufen könnten. Wir nutzen die "Zwangspause", um eine Art Neustart vorzubereiten. Themenfelder - wie zum Beispiel Nachhaltigkeit bei Events - spielen hier eine zentrale Rolle.