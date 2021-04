Voll nachhaltig! Aus einem Heißluftballon werden Taschen für BAYERN 1 Fans

Ob beim BAYERN 1 Skiopening in Zell am See, der BR Radltour in Vilshofen, der Rodel WM am Königssee oder zuletzt beim Biathlon Weltcup in Ruhpolding, der BAYERN 1 Ballon war auf unzähligen Events weithin sichtbar der größte Star im Team. Seine ersten Auftritte feierte er 2010 auf der BAYERN 1 Sommerreise. Allein bei dieser erfolgreichen Eventreihe war er in fünf Jahren quer durch Bayern rund hundert Mal im Einsatz.