100. Folge "schlachthof" Satire, die von Herzen kommt

"Dass wir so weit gekommen sind, liegt vor allem am gegenseitigen Respekt. Der beginnt mit einfachen Umgangsformen und endet bei der konstruktiven Auseinandersetzung mit Fakten und der Meinung des anderen. Dieser Respekt paart sich mit einer Leichtigkeit und einer Spur Verrücktheit. Und daraus entsteht dieser 'schlachthof', auf den ich jedes Mal sehr stolz bin."

"Unglaublich, dass es die Sendung jetzt schon 100 Jahre gibt", bemerkt Autor Thomas Lienenlüke trocken, als alle Künster:innen und das Redaktionsteam sich im Wirtshaus an den großen, langen Tisch setzen. "So alt schauen wir ja eigentlich noch gar nicht aus", meint Michi Altinger und es dauert einen Moment, bis es auch beim Letzten durchsickert.

Ein neuer Anfang nach "Ottis Schlachthof"

Aus der Taufe gehoben wurde der schlachthof Anfang 2013 unter anderem von Christiane Preute, die auch schon den Vorgänger, die erfolgreiche Kabarettsendung "Ottis Schlachthof" redaktionell betreute. "Uns war es wichtig, einerseits etwas vom Geist von "Ottis Schlachthof" zu bewahren, andererseits das Konzept der Sendung so zu verändern, dass es eigenständig und frisch in die Zukunft gehen konnte", so Chris Preute, die von allen Künstler:innen und dem Team auch gerne als "das Herz der Sendung" bezeichnet wird und die zusammen mit dem Team viel Leidenschaft und Kraft in jede einzelne Folge steckt.