Sendernetz Angekündigte Programmunterbrechungen und Änderungen

Damit die Signale in Ihren Radio- und Fernsehgeräten in gewohnter Qualität ankommen, müssen von Zeit zu Zeit die Sendeanlagen gewartet werden. Hierbei kann es zu kurzzeitigen Ausfällen kommen. Wann und wo, das erfahren Sie hier.

Fahren Sie über die Sendetürme in der Karte, um detaillierte Informationen zu erhalten.

DVB-T2 Unterbrechung und ZDF-Kanalwechsel am Sender Pfaffenberg, Rhön und Unterfranken am 28. November

Am Mittwoch, den 28. November wechselt das ZDF-Bouquet auf den neuen Kanal 26 (514 MHz). Dazu wird das DVB-T2 Signal an den Sendern Pfaffenberg, Rhön und Würzburg ab Mitternacht für einige Stunden unterbrochen. Ab spätestens 10 Uhr sind die Programme auf dem neuen Kanal zu empfangen. Bitte starten Sie dazu einen neuen Suchlauf (manuell oder automatisch) am DVB-T2 HD Empfangsgerät.

DVB-T2:



Kanal 25 -> Kanal 26:

ZDF HD, ZDFneo HD, ZDFinfo HD, 3Sat HD, KiKa HD

DVB-T2 Unterbrechung am Sender Hohenpeißenberg am 4. Dezember

Am Dienstag, den 4. Dezember wird am Sender Hohenpeißenberg das DVB-T2 Signal ab 9.05 Uhr für ca. 6 Stunden in Weilheim-Schongau, Garmisch-Partenkirchen, Landsberg, Bad Tölz-Wolfrathshausen, Starnberg und im Ostallgäu unterbrochen. Betroffen davon ist:

DVB-T2:

Kanal 46: BR Fernsehen HD (Süd/Nord), ARD-alpha HD, SWR HD, hr HD, MDR HD, rbb HD

DAB+ Unterbrechung am Sender Einödriegel am 4. Dezember

Am Dienstag, den 4. Dezember wird am Sender Einödriegel das DAB+ Signal von 14 Uhr bis 15 Uhr im Stadtgebiet Regen und im nördlichen Landkreis Freyung-Grafenau unterbrochen. Betroffen davon ist:



DAB+

Kanal 7 D: Bayern 1 Oberbayern, Bayern 1 Mittel und Oberfranken, Bayern 1 Schwaben, BR Verkehr und weitere private Radioprogramme

Kanal 11 D: Bayern 1 Niederbayern und Oberpfalz, Bayern 2 Süd, Bayern 3, BR Klassik, B5 aktuell, B5 plus, BR Heimat,Puls, Bayern plus und ein privates Radioprogramm

DAB+ Unterbrechung am Sender Neuötting am 4. Dezember

Am Dienstag, den 4. Dezember wird am Sender Neuötting das DAB+ Signal im Landkreis Altötting und Mühldorf ab 11 Uhr für 30 Minuten unterbrochen. Betroffen davon ist:

DAB+

Kanal 10 A: Bayern 1 Oberbayern, Bayern 1 Mittel- und Oberfranken, Bayern 1 Schwaben, Bayern 1 Mainfranken, Bayern 2 Nord, BR Verkehr und weitere private Programme

Kanal 11 D: Bayern 1 Niederbayern und Oberpfalz, Bayern 2 Süd, Bayern 3, BR Klassik, B5 aktuell, B5 plus, BR Heimat,Puls, Bayern plus und ein privates Radioprogramm

DAB+ Unterbrechung am Sender Reit im Winkl am 5. Dezember

Am Mittwoch, den 5. Dezember wird am Sender Reit im Winkl das DAB+ Signal in den Gemeinden Reit im Winkl, Unterwössen und Marquartstein im Zeitraum von 13 bis 15 Uhr unterbrochen. Betroffen davon ist:

DAB+:

Kanal 10 A: Bayern 1 Oberbayern, Bayern 1 Mittel- und Oberfranken, Bayern 1 Schwaben, Bayern 1 Mainfranken, Bayern 2 Nord, BR Verkehr und weitere private Programme.

Kanal 11 D: Bayern 1 Niederbayern und Oberpfalz, Bayern 2 Süd, Bayern 3, BR Klassik, B5 aktuell, B5 plus, BR Heimat,Puls, Bayern plus und ein privates Radioprogramm

DVB-T Unterbrechung am Sender Landshut am 10. Dezember

Am Montag, den 10. Dezember wird am Sender Landshut das DVB-T Signal von 11 bis 14 Uhr im Landkreis Landshut unterbrochen. Betroffen davon ist:

DVB-T:

Kanal 27: BR Fernsehen (Süd), ARD-alpha, SWR Fernsehen, tagesschau 24

Kanal 40: Das Erste, One, Phoenix, Arte



DAB+ Unterbrechung am Sender Rothenburg am 11. Dezember

Am Dienstag, den 11. Dezember wird am Sender Rothenburg das DAB+ Signal für den Landkreis Rothenburg ab 14 Uhr für ca. 30 Minuten unterbrochen. Betroffen davon ist:

DAB+:

Kanal 8 C: Bayern 1 Mainfranken, Bayern 1 Mittel- und Oberfranken, Bayern 1 Schwaben, Bayern 2 Nord, BR Verkehr und weitere private Radioanbieter

Kanal 11D: Bayern 1 Niederbayern und Oberpfalz, Bayern 2 Süd, Bayern 3, BR Klassik, B5 aktuell, B5 plus, BR Heimat,Puls, Bayern plus und ein privates Radioprogramm

DAB+ Unterbrechung am Sender Altenstadt/Waldnaab am 17. Dezember

Am Montag, den 17. Dezember wird am Sender Altenstadt/Waldnaab das DAB+ Signal im Zeitraum zwischen 13.30 Uhr bis 16.30 Uhr eine kurze Unterbrechung von max. 30 Minuten im Bereich Altenstadt und Neustadt an der Waldnaab stattfinden. Betroffen davon ist:

Kanal 11D: Bayern 1 Niederbayern und Oberpfalz, Bayern 2 Süd, Bayern 3, BR Klassik, B5 aktuell, B5 plus, BR Heimat,Puls, Bayern plus und ein privates Radioprogramm

DAB+ Unterbrechung am Sender Mainburg am 17. Dezember

Am Montag, den 17. Dezember wird am Sender Mainburg das DAB+ Signal im Gebiet Mainburg, Attenhofen, Elsendorf, Train und Siegenburg

im Zeitraum von 11 bis 13.30 Uhr für ca. 30 Minuten unterbrochen. Betroffen davon ist:

DAB+

Kanal 7 D: Bayern 1 Oberbayern, Bayern 1 Mittel und Oberfranken, Bayern 1 Schwaben, BR Verkehr und weitere private Radioprogramme

Kanal 11D: Bayern 1 Niederbayern und Oberpfalz, Bayern 2 Süd, Bayern 3, BR Klassik, B5 aktuell, B5 plus, BR Heimat,Puls, Bayern plus und ein privates Radioprogramm