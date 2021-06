Sternstundentag 2016 Sternstunden in den BR-Programmen

Bayern 1

Schon im Vorfeld des Sternstunden-Tages erfüllt Bayern 1 wieder Herzenswünsche von Kindern aus Sternstunden-Projekten. FC-Bayern Star und Weltmeister Jerome Boateng treffen, im Polizeiauto mitfahren, oder endlich mal das Meer sehen – das sind einige der Wünsche, die Bayern 1 in diesem Jahr bereits erfüllt hat. „Diese ganz besondere Stimmung am Sternstundentag ist kaum zu beschreiben. Man sitzt zusammen mit den Kollegen am Telefon und freut sich über jeden Anruf aus allen Ecken Bayerns – weil jeder Anruf Hilfe bedeutet,“ so Morgenmoderator Marcus Fahn.



Bayern 2

Bayern 2 berichtet über die Vielfalt der Hilfsprojekte, die von der Aktion Sternstunden unterstützt werden. Die Reportage-Sendung "Nahaufnahme" um 15.30 Uhr stellt drei von Sternstunden unterstützte Projekte vor: die Reittherapie des Vereins "Helfende Hände" in München, den Kinderschutzbund in Landshut und das Kinderpalliativteam Ostbayern in Amberg. In "Eins zu Eins. Der Talk" um 16.05 Uhr ist die Ärztin Heike Kramer zu Gast, die sich dem Kampf gegen Alkoholmissbrauch in der Schwangerschaft widmet. Und in der "Bayernchronik" am Samstag, 10. Dezember, gibt es eine Bilanz zum Sternstunden-Tag nach der großen Gala.



BAYERN 3

In der Sternstunden-Woche vom 5. bis 11. Dezember berichtet BAYERN 3 über verschiedenste Sternstunden-Projekte aus Bayern und der ganzen Welt. Am Sternstunden-Tag nehmen viele prominente BAYERN 3 Moderatoren zwischen 6.00 und 23.00 Uhr telefonisch Spenden entgegen. Auf dem Nürnberger Christkindlesmarkt werden die BAYERN 3 Holzsterne, die von Prominenten unterschrieben wurden, am Sternstunden-Stand versteigert.



BR-KLASSIK

BR-KLASSIK stellt Sternstunden-Projekte vor, bei denen die Musik eine besondere Rolle spielt. So geht es etwa in "Allegro" am Sternstundentag um 7.30 Uhr um die "Fürther Musikspatzen", ein musikalisches Integrationsprojekt, bei dem benachteiligte Kinder und unbegleitete minderjährige Flüchtlinge Musikunterricht bekommen. Den ganzen Tag über halten die Moderatoren über den Spendenstand auf dem Laufenden. Und im Nachmittagsmagazin "Leporello" ist die junge Sopranistin Regula Mühlemann zu Gast, die abends in der Sternstundengala im BR Fernsehen auftreten wird.



B5 aktuell

B5 aktuell informiert am Sternstundentag stündlich auf dem Sendeplatz B5 Bayern über den anwachsenden Spendenstand, über die Menschen, die am Telefon Spenden entgegennehmen und über besondere Aktionen von Vereinen. Außerdem berichtet das Informationsradio des Bayerischen Rundfunks über Projekte, die von Sternstunden unterstützt oder überhaupt erst möglich gemacht wurden.



Bayern plus

Auch heuer helfen bei der digitalen Schlagerwelle Bayern plus wieder alle mit für Kinder in Not. Am Sternstunden-Tag stellt Bayern plus zwischen 7 und 15 Uhr engagierte Hilfsprojekte in Bayern und im Rest der Welt vor, begrüßt prominente Sternstunden-Paten am Mikrofon und schaut schon mal voraus auf die große Sternstunden-Gala am Abend im BR Fernsehen. Und ein paar Tage später, am 15. Dezember, ist das Bayern plus-Team am Sternstunden-Stand auf dem Nürnberger Christkindlesmarkt – zusammen mit dem Nürnberger Musketier-Trio D'Artagnan.



PULS

Puls ist auch bei den Sternstunden dabei: PULS Moderatoren werden am Sternstunden-Tag in der Telefonzentrale Spendenanrufe entgegennehmen. Das junge Programm des BR wird auch die Sternstunden-Aktion am Nürnberger Christkindlesmarkt am 14. Dezember mit dem PULS Open Air Bär und den Moderatoren Anna Bühler und Matthias Hacker unterstützen.