25 Jahre Sternstunden Jubiläumsausstellung in der BayernLB

Die Ausstellung kann bis zum 1. März 2019 in München in der Bayerischen Landesbank, Brienner Straße 20 besucht werden.

In der Ausstellung informieren Schautafeln, Filme und Tonaufnahmen über wichtige Themenbereiche, denen sich Sternstunden widmet: Dazu zählen beispielsweise Bildung, Prävention sowie Hunger- und Katastrophenhilfe ebenso wie Armut & soziale Not, medizinische Versorgung sowie motorische und sensorische Behinderung. Besucher der Ausstellung können in einem Rollstuhlparcours im wahrsten Sinne des Wortes Alltagssituationen von Rollstuhlfahrern er-fahren.