Medienpreis Depressionshilfe Harald Schmidt zeichnet PULS-Autoren aus

"Das Feld lag von Anfang an sehr eng beieinander, erst recht die Finalisten. Das waren Hochkaräter, die alle das Zeug zum Sieger gehabt hätten. Wir haben das Preisgeld in Höhe von 5.000 Euro deshalb aufgeteilt. Ich freue mich, dass in diesem Jahr wieder junge Medienmacher unter den Preisträgern sind."

"Einfühlsam und hintergründig"

Vom Radiobeitrag des Jugendsenders PULS vom Bayerischen Rundfunk zeigte sich die Jury nicht nur beeindruckt, sondern schlichtweg begeistert: Platz 1 und ein Preisgeld in Höhe von 2.000 Euro gehen an die Autoren Anna Bühler und Till Ottlitz und ihren Beitrag "Die Frage: Werden wir immer depressiver?". Einfühlsam und hintergründig sei diese Sendung, so Jurymitglied Thomas Voigt (Otto-Group) in seiner Laudatio. Ihren besonderen Reiz erziele sie aber durch die ungeheure Breite und Lebendigkeit der journalistischen Darstellungsformen. So wird dieses ernste Thema einerseits informativ und fundiert und andererseits unverkrampft, authentisch und farbig präsentiert.