Preis für die Azubis "Technisch einwandfreies Low-Budget-Juwel"

Die Grundlage dafür wurde 1894 mit der Einführung des bewegten Bildes durch die Gebrüder Lumière, zweier französischer Foto- und Filmpioniere, geschaffen. Sie gestalteten einen Film in einer einzigen Aufnahme, jedoch mit unterschiedlichen Einstellungsgrößen – eine so genannte "plan séquence". "Plan" bedeutet im Französischen "Einstellung", die "plan séquence" ist demnach eine "in einer Einstellung“ realisierte Szene. Der Begriff hat also zunächst nichts mit "Planung" zu tun. Jedoch erfordert die Produktion einer solchen Szene sehr wohl eine detaillierte Vorbereitung.