Dr. Georg Schreiber-Medienpreis Preisregen für den BR

Fernsehpreis: PULS begleitet Trans-Jugendliche

Die Jury des Dr. Georg Schreiber-Medienpreises zeichnete die Filme aus, weil sie sich journalistisch überzeugend mit einem ebenso vernachlässigten wie wichtigen Thema beschäftigen und man beim Zusehen den beiden Protagonisten sehr nah kam, ohne voyeuristisch zu wirken. Laut Laudator Philipp Grüll ließen die beiden PULS-Magazinbeiträge so "den Zuschauer vergessen, dass sie die Protagonisten nur durch Fernsehkameras sahen." Das Team von PULS arbeitet übrigens bereits an dem dritten Teil der Reihe über die beiden Jugendlichen, die nicht nur im Fernsehen, sondern auch bei PULS im Radio und auf der PULS Homepage begleitet werden.

Hörfunk: "Notizbuch"-Feature über Kinder von Strafgefangenen

Laudatorin Anna Schmid und Veronika Wawatschek

Was tun mit fünf Kindern, wenn beide Eltern ins Gefängnis müssen? Vor der Frage stand ein bayerisches Jugendamt im Sommer 2013 und ging einen eigenen Weg: Acht Pädagogen betreuten die Kinder in ihrer Wohnung. Über ein Jahr lang hat Veronika Wawatschek fürs "Notizbuch" auf Bayern 2 dieses innovative Jugendhilfe-Projekt begleitet. Immer wieder besucht sie die Kinder und ihre Betreuer. Sie ist auch später dabei, wenn die Mutter langsam dabei begleitet wird, ihr Familienleben wieder in den Griff zu bekommen.