Ausgezeichnete App BR24 gewinnt Platinum AVA Award

Die BR24 App ist bereits in ganz Deutschland bekannt: Mit rund 180.000 Downloads (Stand: 1. Februar 2016) in den App-Stores von Apple, Google und Amazon gehört sie zu den beliebtesten Nachrichtenplattformen Bayerns. Für all den Einsatz in Entwicklung und Redaktion gab es nun die ersten Lorbeeren: Die BR24 App hat einen Platinum AVA Award in der Kategorie Journalismus gewonnen.