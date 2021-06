BR Fernsehen und Rundschau Preisregen für Design

ADC-Nagel in Silber

Nach dem exklusiven "German Design Award" für das aktuelle Corporate Design von BR Fernsehen hat das in den vergangenen Jahren umfangreichste Relaunch-Einzelprojekt des Senders, die Runderneuerung der Nachrichten-Marke Rundschau, in puncto Redesign den Nagel buchstäblich auf den Kopf getroffen: Das von der Kölner Kreativagentur FEEDMEE im Auftrag von BR Fernsehen entwickelte On-Air-Design-Paket war erfolgreich beim Wettbewerb des Art Directors Club für Deutschland (ADC) e. V., der als bedeutendster Wettbewerb der Kreativbranche im deutschsprachigen Raum gilt. "Für eine Arbeit, die in ihrer Kategorie Maßstäbe setzt" gab es im Mai einen der begehrten ADC-Nägel in Silber.