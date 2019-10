10 Jahre BR-KLASSIK-Label Drei Maestri und vier Kritiker gratulieren

BR-KLASSIK - das eigene CD-Label des Bayerischen Rundfunks - feierte am 21. Oktober seinen zehnten Geburtstag. Aus diesem Anlass waren mit Mariss Jansons, Ivan Repušić und Howard Arman zum ersten Mal die beiden Chefdirigenten der drei Klangkörper des BR und der künstlerische Leiter des BR-Chores gemeinsam auf einer Bühne zu erleben.

Anschließend lieferte sich "das Quartett der Kritiker", bestehend aus Dr. Eleonore Büning, Max Nyffeler, Wolfgang Schreiber und Markus Thiel, einen offenen Schlagabtausch über besonders bemerkenswerte Aufnahmen aus der jungen Geschichte des Labels.

Unterhaltsame Anekdoten und großes Lob

Die drei Maestri: Ivan Repušić, Mariss Jansons und Howard Arman

Kurzweilig und humorvoll präsentierten sich Mariss Jansons, Ivan Repušić und Howard Arman auf dem Podium des Veranstaltungsaals im Bayerischen Rundfunk. Sie lobten die Zusammenarbeit mit dem Label und den "hervorragenden" Tonmeistern des BR, die zudem schwierige Situationen im Studio mit psychologischem Fingerspitzengefühl zu meistern wüssten. Mariss Jansons betonte, dass Aufnahmen das Niveau eines Orchesters noch verbessern könnten, und es sowieso wichtig sei, dass Spitzenklangkörper für die Zukunft dokumentiert seien. Die Dirigenten erzählten jeweils Anekdoten zu Erfahrungen aus dem Aufnahmebereich und warfen sich die Bälle hin und her, was für viele amüsante Situationen und Lacher im vollbesetzen Saal sorgte. Stefan Piendl, Berater des Labels BR-KLASSIK von Beginn an, unterstrich, dass der BR der einzige Sender sei, der über ein eigenes Label verfüge und ohne Kooperation. Der weltweite Vertrieb der CDs und DVDs ist mit Naxos, dem größten Vertrieb für klassische Musik, gesichert.

Musikalische Talkshow mit Musikbeispielen

Das Quartett der Kritiker: Max Nyffeler, Dr. Eleonore Büning, Wolfgang Schreiber, Markus Thiel (v.l.)

Beim anschließenden "Quartett der Kritiker" hatten sich die renommierten Musikkritiker und -kritikerinnen Dr. Eleonore Büning, Max Nyffeler, Wolfgang Schreiber und Markus Thiel, die überdies Juroren beim "Preis der deutschen Schallplattenkritik" sind, jeweils Beispiele von aktuellen und Archiv-Aufnahmen der BR-eigenen Klangkörper mit kurzen Musikausschnitten ausgesucht. Besonders hervorgehoben wurde auch die noch recht junge Sparte "BR-KLASSIK Wissen" mit Hörbiografien zu Komponisten, die von Autor Jörg Handstein in Zusammenarbeit mit professionellen Sprechern kreiert wird und bisher sehr gut vom Publikum angenommen wurde.

Auch BR-Intendant Ulrich Wilhelm ließ es sich mit seiner Anwesenheit nicht nehmen, das zehnjährige Jubiläum zu ehren und gab als Zitat mit:

"Der Bayerische Rundfunk ist mit seinen Klassik-Angeboten breit aufgestellt. Mit dem BR-KLASSIK Label ermöglichen wir auch einem Publikum außerhalb der Konzertsäle und der Fernseh- und Radioübertragungen, an dieser Vielfalt teilzuhaben.

Die 10-jährige Erfolgsgeschichte ist ein Beweis dafür, wie viel Beachtung wir mit unseren hochkarätigen Klangkörpern weltweit finden." Ulrich Wilhelm, Intendant des Bayerischen Rundfunks

Das Label

V.l.: Stefan Piendl, Dr. Reinhard Scolik, Ivan Repusic, Ulrich Wilhelm, Mariss Jansons, Martin Wagner, Howard Arman, Ludger Lausberg

BR-KLASSIK ist das einzige, vollständig in Eigenregie gemanagte Tonträgerlabel eines öffentlich-rechtlichen Senders und gehört seit 2009 gemeinsam mit LSO live (London Symphony Orchestra) und RCO live (Royal Concertgebouw Orchestra) zu den international führenden orchestereigenen Labels. Über seine Radio- und TV-Programme hinaus den Musikfreunden in der ganzen Welt Zugang zu den Aufnahmen seiner drei Klangkörper zu bieten, ist dabei das wesentliche Ziel des Bayerischen Rundfunks (BR). Digital sowie via CD und DVD erreichen das Symphonieorchester des Bayerischen Rundfunks (BRSO) mit seinem Chefdirigenten Mariss Jansons, das Münchner Rundfunkorchester unter Ivan Repušić sowie der Chor des Bayerischen Rundfunks unter der Leitung von Howard Arman auf diese Weise weltweit auch jenes Publikum, welches keine Möglichkeit hat, die Konzerte der internationalen Tourneen selbst vor Ort live zu erleben.

Große Künstler

Renommierte Gesangssolisten wie Magdalena Kožená und Christian Gerhaher sowie berühmte Dirigenten wie Herbert Blomstedt, Bernhard Haitink, Daniel Harding, Simon Rattle, Andris Nelsons und Yannick Nézet-Séguin stehen für die Vielseitigkeit von BR-KLASSIK. Da der Chor kontinuierlich auch mit Ensembles für Alte Musik zusammenarbeitet, bereichern Aufnahmen mit der Akademie für Alte Musik Berlin, dem Concerto Köln und anderen Barockorchestern den Katalog.

Einzigartige Hörbiografien

BR-KLASSIK Label - eine Auswahl

Im Rahmen von BR-KLASSIK Wissen bieten die Hörbiografien von Jörg Handstein spannende Erlebnisse für deutschsprachiges Publikum: hier wird jeweils ein berühmter Komponist mit seiner facettenreichen Lebensgeschichte in einem jeweils über dreistündigen, kurzweiligen Hörbuch mit vielen Musikbeispielen auf faszinierende Weise portraitiert. Eine vierte CD mit Aufnahmen exemplarischer Einspielungen wichtiger Werke des Komponisten runden das 4-CD-Set bestens ab. In dieser Form gibt es das nur bei BR-KLASSIK und erfreut sich großer Beliebtheit bei vielen Fans. Ebenfalls unter BR-KLASSIK Wissen werden Schlüsselwerke der klassischen Musik in spannenden Werkeinführungen mit vielen Hintergrundinformationen und Musikbeispielen erklärt.

Erstveröffentlichungen aus den Archiven

Neben ausgewählten, aktuellen Live-Mitschnitten werden auch hervorragende Aufnahmen aus den Archiven des BR oft erstmals auf CD zugänglich gemacht: von Martha Argerich, Daniel Barenboim, Friedrich Gulda bis zu Otto Klemperer und Günter Wand. Eine besondere Rolle spielen dabei die Stimmen legendärer Sängerinnen und Sänger wie Edita Gruberovà, Margaret Price und Fritz Wunderlich.

Oper

Opernfreunde können sich schon auf einen "Ring des Nibelungen" mit Sir Simon Rattle freuen: auf "Das Rheingold" folgt Anfang 2020 "Die Walküre". Hinzu kommen Tschaikowskys "Pique Dame" mit Mariss Jansons und dem BRSO. Raritäten bieten das Münchner Rundfunkorchester mit seinem Chefdirigenten Ivan Repušić: "Luisa Miller" und "I due Foscari" von Verdi sowie "Sigismondo" von Rossini unter der Leitung von Keri-Lynn Wilson.

Ausgezeichnet

Die internationale Musikkritik hat durch hervorragende Besprechungen kontinuierlich das exzellente Image des Labels geformt und hebt immer wieder sowohl die künstlerische wie auch die klangtechnische Qualität der Aufnahmen hervor. Zahlreiche Auszeichnungen und Schallplattenpreise bestätigen das hohe Niveau der Musikerinnen und Musiker in ihren Aufnahmen, darunter BBC Music Award, fünf Echo Klassik-Preise, Diapason d‘Or und viele andere mehr.