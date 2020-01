Historisches Archiv - Fundstücke Folge 18: Plakat Konzert 1926

Vor 90 Jahren – am 18. September 1922- wurde der Bayerische Rundfunk juristisch ins Leben gerufen. „Deutsche Stunde in Bayern“ hieß die Vorläufergesellschaft damals. Ihr Ziel war die „drahtlose Belehrung und Unterhaltung“. Am 30. März 1924 war die erste Sendung zu hören und ein abwechslungsreiches Programm aus Musik, Vorträgen, Nachrichten und Zielgruppensendungen.

Fundstück Nr. 18 zeigt das früheste Plakat aus der Sammlung des Historischen Archivs, die Ankündigung der Konzertreihe „Tonkunst der Gegenwart“ über das 3. Konzert der Deutschen Stunde in Bayern aus dem Jahr 1926. Dirigent war Hans Adolf Winter. Auf dem Foto zu sehen mit dem Rundfunkorchester der „Deutschen Stunde in Bayern“ im großen Sendesaal des Funkhauses, ca. 1929. Das Odeon, 1826-1828 von Leo von Klenze errichtet, war ein ehemaliges Konzerthaus, das nach Kriegszerstörungen zum Dienstsitz des Bayerischen Innenministeriums umgebaut wurde

Hans Adolf Winter und das Rundfunkorchester der "Deutschen Stunde in Bayern" im großen Sendesaal des Funkhauses, ca. 1929

Foto: Willy Walcher