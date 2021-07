BR konsolidiert Ergebnis BR-Rundfunkrat genehmigt Wirtschaftsplan 2017

Der Rundfunkrat des Bayerischen Rundfunks hat in seiner Sitzung vom 1. Dezember 2016 den Wirtschaftsplan 2017 genehmigt. Dieser sieht neuerliche Einsparmaßnahmen in Höhe von rund 21 Mio. Euro vor. Nach 2014 und 2016 ist dies der dritte Sparhaushalt der Anstalt in dieser Größenordnung und ein weiterer Schritt zur Konsolidierung des BR.