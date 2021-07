BR-Rundfunkrat Werner Rabe als Sportchef bestätigt

Werner Rabe ist in seiner Funktion als Leiter des Programmbereichs Sport und Freizeit in der Informationsdirektion des Bayerischen Rundfunks bestätigt worden. Der BR-Rundfunkrat stimmte in seiner Sitzung vom 16.10.2014 in Nürnberg einer Berufungsverlängerung bis längstens zum 30.06.2015 (Eintritt in den Ruhestand) zu.