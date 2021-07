BR Rundfunkrat Albrecht Frenzel als Verwaltungsdirektor des BR bestätigt

Vorsitzender der Finanzkommission der ARD

Für die Dauer des ARD-Vorsitzes ist Frenzel zudem Vorsitzender der Finanzkommission der ARD, die über alle finanz- und verwaltungsrelevanten Fragestellungen entscheidet, die die ARD als Ganzes betreffen. In dieser Funktion ist Frenzel auch Vorsitzender (ab 01.01.2020 Mitglied) der Projektgruppe Strukturreform, die die 19 Einzelprojekte im Rahmen des weitreichenden ARD-Strukturreformprozesses steuert und überwacht.

Langjährige Management-Erfahrung

Neben seiner langjährigen Management-Erfahrung im ARD-Verbund verfügt Frenzel auch über ausgewiesene journalistische Kompetenz. 1966 in Gießen geboren und am Bodensee aufgewachsen absolvierte Albrecht Frenzel ein Volontariat bei der „Schwäbischen Zeitung“ und blieb bis 1990 dort als Redakteur. Bis 1994 studierte er Verwaltungswissenschaft an der Universität Konstanz und bereitete anschließend als Forschungsassistent seine Doktorarbeit vor.