Rundfunkrat des Bayerischen Rundfunks Walter Schmich als Programmbereichsleiter Bayern 1 - Bayern 3 - Puls bestätigt

Der Rundfunkrat des Bayerischen Rundfunks hat in seiner Sitzung am 19. Juli 2018 der Wiederberufung von Walter Schmich als Leiter des Programmbereichs Bayern 1 - Bayern 3 - Puls in der Hörfunkdirektion zugestimmt. Der neue Vertrag beginnt am 1. November 2018 und endet am 31. Oktober 2023.