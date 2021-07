BR Rundfunkrat Thomas Kiermeyer als Leiter der HA Allgemeine Dienste des BR bestätigt

Der Rundfunkrat des Bayerischen Rundfunks hat in seiner Sitzung am Freitag, 17. Mai 2019, der Wiederberufung von Thomas Kiermeyer als Leiter der HA Allgemeine Dienste in der Verwaltungsdirektion des BR zum 1.10.2019 zugestimmt. Die Amtsperiode verlängert sich damit um weitere fünf Jahre, bis zum 30. September 2024.