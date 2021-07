BR-Rundfunkrat Dr. Reinhard Scolik wird neuer BR-Fernsehdirektor

Persönliche Daten

geboren am 08.09.1958 in Mödling (Österreich)



Schul- und Ausbildung

1976 Abitur

1976-1981 Studium der Rechtswissenschaften an der Universität Wien

1981 Promotion (Dr. jur.)



Beruflicher Werdegang

1978-1982: Universität Wien

Studienassistent am Institut für österreichische und deutsche Rechtsgeschichte, Universitätsassistent am Institut für Zivilrecht



seit 1983: Österreichischer Rundfunk (ORF)

1983-1989:

Rechtsabteilung Referent für Urheberrecht, Rundfunkrecht und internationale Rundfunkkonventionen

1989-1990:

ORF-Programmintendanz

Büroleiter des Programmdirektors

1990-1994:

Leiter der Hauptabteilung Zentrale Programmdienste Fernsehen (Programmplanung ORF 1 und ORF 2)

1994-2002:

ORF-Landesintendant Wien (Radio Wien und regionales Fernsehen)

2002-2006:

ORF-Programmdirektor Fernsehen für die Bereiche Kultur, Religion, Unterhaltung, Familie und Kinder, Fernsehfilm, Filmeinkauf

2007-2008:

Leiter Planung und Koordination (Strategische Programmplanung, Medienforschung und Betreuung der österreichischen Beteiligungen an Satellitenprogrammen wie 3sat, BR-alpha und ARTE)

seit 2009:

Leiter Strategische Planung und Administration (Strategische Programmplanung, Medienforschung und Betreuung der österreichischen Beteiligungen an Satellitenprogrammen wie 3sat und ARTE, Human Ressources, Organisation, Korrespondentennetz)