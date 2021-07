"Strategie und Innovationsmanagement" Dr. Roland Scheble zum Leiter der neuen Hauptabteilung berufen

Dr. Roland Scheble war bereits während seines Jurastudiums als freier Mitarbeiter beim Bayerischen Rundfunk in Würzburg und München tätig. Auf Rechtsreferendariat und Promotion folgte eine Festanstellung bei Bayern 1 im Hörfunk. Er gestaltete dort die Programmreform mit und wurde 2006 Leiter der Zentralredaktion Bayern 2. Seit 1999 ist Dr. Scheble in verschiedene Strategieprozesse involviert und war unter anderem maßgeblich an der Entwicklung der Digitalstrategie des BR beteiligt. Im September 2010 wurde er zum Leiter des damals neu geschaffenen Programmbereichs "Planung und Entwicklung" in der Hörfunkdirektion berufen.