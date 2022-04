BR Rundfunkrat Neue Aufgabe für Ellen Trapp, Rainer Tief im Amt bestätigt

Als Leiterin des Programmbereichs Kultur folgt Ellen Trapp (47) auf Sylvie Stephan, die in die arte-Programmdirektion gewechselt ist. Zum Programmbereich Kultur gehören unter anderem die Redaktionen "Kultur aktuell" sowie "Religion und Orientierung" mit ihrer breiten Fachberichterstattung in Hörfunk, TV und Online sowohl innerhalb der BR24-Nachrichtenwelt als auch in starken Formaten von der Bayern 2-"kulturWelt" bis zu "Capriccio" und "Stationen" im BR Fernsehen oder "ttt – titel, thesen, temperamente", "Druckfrisch" und "Echtes Leben" im Ersten.

Auch die Zuständigkeit für die digitale "BR KulturBühne" (br.de/kultur), die zu Beginn der Corona-Pandemie als Online-Ersatzbühne für Kunst- und Kulturschaffende in Bayern entwickelt wurde, liegt im Programmbereich. Dieser umfasst zudem die Redaktion des Satiremagazins "quer", die Redaktion "Hörspiel/Dokumentation/Medienkunst" mit ihren vielbeachteten Produktionen wie zuletzt "Saal 101" oder "Meine geniale Freundin" sowie die Abteilung "Sprecher/-innen". Unter Ellen Trapps Leitung stehen die Weiterentwicklung des Programmbereichs zu einem vollständig crossmedial arbeitenden Ressort sowie die Arbeit an neuen, zielgruppengerechten Themen- und Formatideen im Fokus.

Nach Studium der Fächer Kunstgeschichte, Italienisch und Neuere Geschichte in Bonn und München begann Ellen Trapp 2001 ihre journalistische Karriere. Als freie Mitarbeiterin war sie für den RBB, das ZDF, arte und seit 2005 auch für den Bayerischen Rundfunk in verschiedenen Auslandsstudios und im Hauptstadtstudio Berlin tätig. 2016 wurde Trapp Korrespondentin im vom BR verantworteten ARD-Studio Rom, das sie ab 2020 leitete. Nach Ablauf der fünfjährigen Entsendung wechselte sie im Februar 2021 in die Sendezentrale in München, wo sie aktuell noch die Redaktion "Landwirtschaft und Umwelt" leitet.

Rainer Tief (58) bleibt weitere fünf Jahre Leiter der Hauptabteilung Archive, Dokumentation, Recherche, die er seit 2012 führt. Analog zum crossmedialen Umbau im Programm hat Tief in dieser Zeit die einst getrennten Hörfunk-, Fernseh- und Onlinearchive zusammengeführt, die Aufbauorganisation verschlankt und für interne wie externe Anfragen einen zentralen Recherchedesk eingeführt. Zentrale Aufgabe der Hauptabteilung ist es, für die linearen und non-linearen Programme des BR möglichst viele passende Audios, Videos und geprüfte Informationen zur Verfügung zu stellen. Im Zusammenspiel zwischen Archivteams und Redaktionen entstanden erfolgreiche Programmangebote wie die Reihen "BR24 Zeitreise" und "BR retro". Ebenfalls in Tiefs Verantwortung fällt die laufende Digitalisierung des BR-Filmbestands mit über 50.000 Filmen, die im Rahmen eines Großprojekts für die Zukunft gesichert werden.