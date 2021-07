BR-Rundfunkrat Personalien in neuer trimedialer Struktur

Im Zuge der trimedialen Neuausrichtung wird der in der Hörfunkdirektion angesiedelte bisherige Programmbereich "Bayern 2 – Kultur und Gesellschaft" künftig in "Bayern 2" umbenannt. Die Leitung übernimmt vom 1. April 2016 bis zum 31. März 2021 Stefan Maier (53). Bayern 2 ist das hochwertige Wortprogramm des Bayerischen Rundfunks mit Kultur, Wissen, Bildung und Politik sowie der tagesaktuellen "radioWelt" und den Talkformaten.

Zum 1. April 2016 startet in der Fernsehdirektion des Bayerischen Rundfunks außerdem der neue, medienübergreifende Programmbereich "Unterhaltung und Heimat". Die Ressortleitung bleibt – wie bereits bekannt – in den Händen der bisherigen Programmbereichsleiterin "Bayern und Unterhaltung", Annette Siebenbürger (57).



Mit dem 2011 begonnenen Veränderungsprozess "BR hoch drei" bündelt der BR seine Kräfte aus Hörfunk, Fernsehen und Online. Im Mittelpunkt stehen dabei die Inhalte, die auf die jeweils passenden Ausspielwege, Formate und Publika ausgerichtet werden. In etwa sechs Jahren werden die medienübergreifend aufgestellten Redaktionen in einen Neubau in Freimann einziehen.