Personalie Wolfgang Haas als Leiter Hauptabteilung Produktionsservice bestätigt

Kernaufgaben

Der in München geborene Wolfgang Haas kam nach einem Studium an der Verwaltungs- und Wirtschaftsakademie in München 1989 zum Bayerischen Rundfunk. Dort arbeitete er als Ausstattungsleiter, Leiter der Betriebsgruppe Werkstätten und Leiter der Abteilung Ausstattung, E-Kamera und Lichttechnik. Seit dem 01.02.2011 ist er Leiter der Hauptabteilung Produktionsbetrieb Fernsehen, die im Zuge des Veränderungsprozesses Produktion 4.0 zum 01.01.2017 in die neue Hauptabteilung Produktionsservice überführt wurde. Diese umfasst nun die Abteilungen Veranstaltungsservice, Design und Editing Service, Kamera, Audio/Video Engineering und Audio/Video Operating sowie die Fachgruppe Aus- und Weiterbildung mit insgesamt rund 1200 Mitarbeitenden.