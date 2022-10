BR-Rundfunkrat Leiter der Hauptabteilungen Finanzwesen und Produktionstechnologie wiederberufen

Jürgen Wieland (58) leitet die Hauptabteilung Finanzwesen seit 2008. In seine Verantwortung fallen sämtliche Finanzthemen des Bayerischen Rundfunks inklusive der maßgeblichen Mitwirkung bei der Definition und Umsetzung finanzstrategischer Ziele wie der Wirtschaftsplanung und dem Jahresabschluss. Ebenso ist er Ansprechpartner für verschiedene Prüforgane wie etwa die Kommission zur Ermittlung des Finanzbedarfs der Rundfunkanstalten (KEF) oder auch den Obersten Bayerischen Rechnungshof. Zudem vertritt Wieland den BR in verschiedenen ARD-übergreifenden Arbeitsgruppen zu Finanz- und Strukturthemen. Seine neue Amtszeit beginnt im Januar 2023 und läuft bis Ende 2027.

Nach einem Wirtschaftsstudium an der Universität Augsburg mit Abschluss Diplom-Kaufmann arbeitete Wieland zunächst bei einem großen Versicherungskonzern. 1994 wechselte er zum Bayerischen Rundfunk in die Abteilung Finanzen und Grundsatzaufgaben.1997 wurde er Persönlicher Referent der damaligen Verwaltungsdirektorin, 2001 Leiter der Abteilung Betriebswirtschaft und Haushalt. Zusätzlich zu seiner aktuellen Position als Hauptabteilungsleiter ist Wieland seit 2015 auch stellvertretender BR-Verwaltungsdirektor.

Stefan Hennecke (57) trägt seit 2018 als Leiter der Hauptabteilung Produktionstechnologie die Betriebs-Verantwortung für die Produktionstechnik in sämtlichen Audio- und Video-Studios des BR, den Regional- und Außenstandorten sowie bei Außenübertragungen. Dazu gehört eine ständige Bedarfsanalyse im engen Zusammenspiel mit den Redaktionen und die entsprechende Fortentwicklung der Produktionsstrategie des BR. Ein besonderer Fokus liegt dabei auf der so genannten Smart Production, also innovativen, schlanken Lösungen im Sinne von Wirtschaftlichkeit und Effizienz. Hennecke ist wiederberufen vom 1. April 2023 bis Ende März 2028.