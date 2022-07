Personalie im BR-Rundfunkrat Oswald Beaujean wiederberufen

Der Rundfunkrat des Bayerischen Rundfunks hat in seiner Sitzung am 22. Juli 2022 Oswald Beaujean als Programmbereichsleiter BR-KLASSIK in der Programmdirektion Kultur wiederberufen. Seine neue Amtsperiode beginnt am 1. Oktober 2022 und läuft bis Ende September 2024.