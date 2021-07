Rundfunkrat des Bayerischen Rundfunks Start in neue Amtsperiode

Nach Ablauf der fünfjährigen Amtsperiode am 30. April 2017 hat sich der Rundfunkrat des Bayerischen Rundfunks neu konstituiert. In seiner Sitzung am 11. Mai 2017 wurde Dr. Lorenz Wolf erneut zum Vorsitzenden des Rundfunkrats gewählt. Wolf wurde von der Katholischen Kirche in den Rundfunkrat entsandt, dessen Vorsitzender er seit Januar 2014 ist. In dieser Eigenschaft ist er auch Mitglied der ARD-Gremienvorsitzendenkonferenz.