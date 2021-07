BR-Rundfunkrat Multimediales Jugendangebot überfällig

In der Sitzung des Gremiums am 30.1.2014 haben die Vertreter der Gesellschaft an den Gesetzgeber appelliert, die hierfür nötigen Rechtsgrundlagen zu schaffen. Es sei dringend geboten, einen jungen Kanal in Verbindung mit einem umfassenden crossmedialen Angebot für junge Menschen im Alter zwischen 14 und 29 Jahren durch ARD und ZDF bereit zu stellen. Nur so könne der für das Gemeinwohl wichtige Auftrag des öffentlich-rechtlichen Rundfunks bei den jungen und jüngeren Menschen in Deutschland zeitgemäß erfüllt werden. Hiervon würden auch für das publizistische Angebot insgesamt positive Impulse ausgehen.