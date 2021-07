BR-Rundfunkrat Personalien: Helwin Lesch und Wolfgang Haas

Der Rundfunkrat des Bayerischen Rundfunks hat in seiner Sitzung am 9. Juli 2015 über folgende Personalien entschieden: Helwin Lesch wechselt an die Spitze der neu zugeschnittenen Hauptabteilung Verbreitung und Controlling in der Produktions- und Technikdirektion. Wolfgang Haas wurde als Leiter der Hauptabteilung Produktionsbetrieb Fernsehen in der Produktions- und Technikdirektion bestätigt.