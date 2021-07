BR-Reform Großer Schritt zu trimedialem Medienhaus

Publikumsnähe, Qualität und die Einstellung auf den rasanten digitalen Wandel sind Leitlinien des auf mehrere Jahre angelegten Veränderungsprozesses des BR. Zunächst bleiben neben der Informationsdirektion die Fernseh- und Hörfunkdirektion bestehen. In der Informationsdirektion gebündelt werden drei Programmbereiche: aus dem Hörfunk "B5 aktuell – Politik und Wirtschaft", aus dem Fernsehen der Programmbereich "Politik", zu dem beispielsweise "Rundschau" und "Abendschau" gehören, außerdem der Programmbereich "Sport und Freizeit". Auch die Redaktion Telemedien, derzeit in der Intendanz angesiedelt, wird in die neue Direktion integriert. Bestehendes Personal und vorhandene Etats werden neu zugeordnet. Die Informationsdirektion wird für das geplante multimediale Aktualitätenzentrum in Freimann verantwortlich sein, das im Zuge der trimedialen BR-Reform errichtet werden wird.